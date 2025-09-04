إعلان

دماء وصرخات.. 12 مصابًا في انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

04:30 م الخميس 04 سبتمبر 2025

انقلاب ميكروباص

كتب - عاطف مراد:

أصيب 12 شخصًا بجروح متفاوتة في حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو باتجاه مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، كما رفعت الأجهزة المعنية آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب ميكروباص محور 26 يوليو اصابة اشخاص
