"نسرين" تطلب خلع زوجها: "منعني أحضر فرح أخويا وبيقولي عيب"

كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "نسرين.م"، البالغة من العمر 28 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء زواجها بعد عامين فقط، مبررة طلبها بتعرضها للضرب والمنع من زيارة أهلها والمشاركة في المناسبات العائلية، قائلة: "منعني أحضر فرح أخويا، وقاللي الأفراح حرام وعيب".

وفي تفاصيل الدعوى التي حملت رقم 859 لسنة 2024، روت "نسرين" أن زواجها بدأ باختيار أسري، بعد أن رأت أسرتها أن الزوج مناسب وذو خلق ودين. وأضافت: "كان شكله ملتزم وبيبان عليه الطيبة، وافتكرت إنه هيكون سند ليا، لكن من أول يوم بدأت تظهر قيود غريبة على حياتي".

وتابعت الزوجة في دعواها أن زوجها يرى أن خروج المرأة يجب أن يكون للضرورة القصوى فقط، وأن معظم الأنشطة الاجتماعية والترفيهية "عيب أو حرام"، على حد وصفه. وقالت: "استحملت كتير، وكنت بقول لنفسي يمكن مع الوقت يتغير، لكن للأسف كل يوم القيود بتزيد".

وأشارت "نسرين" إلى أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت رفض الزوج حضورها حفل زفاف شقيقها، موضحة: "فرحت لما عرفت إن أخويا هيعمل فرحه، وبدأت أجهز نفسي، لكن اتفاجئت إنه رافض تمامًا، وبيقولي الأفراح معاصي ومش هتروحي حتى لو فرح أخوكي".

وأضافت أنها حاولت إقناعه مرارًا، وتعهدت بعدم ارتداء ملابس لافتة أو القيام بأي تصرف يغضبه، لكنها فوجئت برد فعل عنيف، قائلة: "ضربني ضرب مبرح ولما قلت هروح من وراه، هددني وقالي لو خرجتي من البيت اعتبري نفسك مش مراتي".

وأكدت الزوجة في دعواها أن حياتها تحولت إلى "حالة من العزلة والتحكم والعنف"، مشيرة إلى غياب المودة والرحمة والمعاملة الحسنة، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقها في حياة مستقرة. وقالت: "أنا لسه صغيرة، وعايزة أعيش حياتي زي أي ست، مش حابسة نفسي في بيت كله أوامر ومنع وضرب".

واختتمت "نسرين" دعواها بطلب الخلع وإنهاء العلاقة الزوجية التي وصفتها بـ"الجحيم"، مؤكدة أن استمرارها في هذا الزواج يُفقدها أبسط حقوقها الإنسانية والشرعية.

ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

