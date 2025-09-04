كتب- أحمد عادل ورمضان يونس:

كشف تقرير الطب الشرعي في قضية اتهام عامل بقتل زوجته في عين شمس بسبب شكه في سلوكها لرفضها إقامة العلاقة الحميمة معه، أن المتهم غرس سكينًا في رقبة المجني عليها بعد أن طعنها 6 طعنات في البطن.

وثبت في تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 802 لسنة 2025 جنايات عين شمس، أنه بتوقيع الكشف الظاهري وإجراء الصفة التشريحية لجثة المتوفية "شيماء ي" لبيان ما به من أصابات، تبين وجود جرح يمين أسفل الرقبة مثبت به سكين مطبخ ذات نصل معدني وتم استخراجها، بالإضافة إلى 6 طعنات و3 جروح قطعية تقع بمقدم يمين ومنتصف جدار البطن، ما أسفر عن تمزق ملابس الضحية مقابل الجروح وعليها تلوثات دموية.

وشهدت الطبيبة الشرعية القائمة على إعداد تقرير الصفة التشريحية، أنه بعد توقيع الكشف على جثة المجني عليها "شيماء ي" تبين أن الإصابات المشاهدة والموصوفة في يمين العنق والبطن هي إصابات طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذو حافة حادة مثل السكين المستخرج من جثة الضحية، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفقًا لمذكرة النيابة العامة.

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 21 سبتمبر الجاري، كأولى جلسات نظر محاكمة "عتال" في واقعة اتهامه بقتل زوجته انتقامًا منها لشكه في سلوكها ونسب نجله له، في منطقة عين شمس بالقاهرة.

وذكرت النيابة أن الزوج عقد العزم وبيت النية على قتل زوجته، انتقامًا لشكوك واهية في سلوكها فأسرّها في نفسه ضجرًا، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "سكينًا"، وتوجه إلى فراشها، وما إن ظفر بها حتى عاجلها بست طعنات في بطنها، ثم أجهز عليها بطعنة في رقبتها، غارسًا السلاح الأبيض في جسدها قاصدًا بذلك قتلها.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بتفاصيل ارتكابه للواقعة، أنه قتل زوجته إثر خلاف بينهما لشكوك واهية لم يؤيدها ثمة دليل، استقرت في نفسه حول سلوكها ونسب نجله له، فأحضر سلاحًا أبيض "سكينًا" من المطبخ وتوجه إلى غرفتهما، وما إن ظفر بها حتى طعنها عدة طعنات استقرت في بطنها، ثم استكمل جرمه بأن كالها طعنة في رقبتها حتى أيقن من احتضارها ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفراش.

وأثبتت تحريات رجال البحث الجنائي وجود خلافات بين المتهم وزوجته إثر شكوك من جانبه في سلوك المجني عليها لرفضها إقامة العلاقة الحميمة، على إثرها استل سكينًا من المطبخ وباغت زوجته بعدة طعنات استقرت في البطن، ثم طعنها طعنة أخيرة في رقبتها، مغرسًا السلاح الأبيض حتى تأكد من بلوغ مقصده وإزهاق روحها.