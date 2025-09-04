ضبط شخصين أشعلا مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

كتب - عاطف مراد:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاجرة عنيفة بين شخصين باستخدام أسلحة بيضاء، ما تسبب في ترويع المواطنين بمنطقة الرمل بالإسكندرية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما يقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل، ولهما معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهما سلاحان أبيضان وصدادة حديدية.

وبمواجهتهما، أقرا بوقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية، تطورت إلى الاعتداء المتبادل بالأسلحة البيضاء.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.





