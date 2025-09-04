إعلان

قبل ترويجها.. ضبط 47 قطعة سلاح أبيض بحوزة متهم في بولاق الدكرور

02:18 م الخميس 04 سبتمبر 2025

ضبط متهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع بالأسلحة البيضاء في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وتبين من التحريات أن المتهم اتخذ من المنطقة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة الأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام، وضُبط بحوزته 47 قطعة سلاح أبيض.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
الإمارات لا تستبعد إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.. فما السبب؟
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح