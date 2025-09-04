قبل ترويجها.. ضبط 47 قطعة سلاح أبيض بحوزة متهم في بولاق الدكرور

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع بالأسلحة البيضاء في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وتبين من التحريات أن المتهم اتخذ من المنطقة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة الأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام، وضُبط بحوزته 47 قطعة سلاح أبيض.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.







