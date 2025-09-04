ضبط زوج اعتدى على حماته بالضرب في القليوبية

كتب - عاطف مراد:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور، تضمن تضرر سيدة من قيام زوج شقيقتها بالاعتداء على والدتها بالضرب محدثًا إصابتها في محافظة القليوبية.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 15 أغسطس الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا من والدة القائمة بالنشر، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، اتهمت خلاله زوج ابنتها، المعروف عنه وجود معلومات جنائية، بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية بينه وبين نجلتها، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله.