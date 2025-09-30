انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق عقار سكني بالزيتون

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، انتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق اندلع اليوم في الطابق الأول من عقار كائن بمنطقة الزيتون، وبيان أسبابه وملابساته.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على الحريق عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالواقعة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء على الفور إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.

