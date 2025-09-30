إعلان

جثة و13 مصابا في حادث مروع بنفق سعد الدين الشاذلي

كتب : محمد شعبان

05:38 م 30/09/2025

انقلاب الميني باص إثر الحادث

في لحظة صادمة، تحول طريق العودة من التجمع إلى المرج داخل نفق سعد الدين الشاذلي إلى ساحة مأساوية، بعدما انقلب أتوبيس ميني باص كان يقل عشرات الركاب.

الحادث المروع أسفر عن إصابة 13 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما لفظ أحد الركاب أنفاسه الأخيرة داخل النفق، لتبقى جثته في مكان البلاغ في انتظار وصول فريق النيابة لمعاينة الحادث.

رجال المرور والدفاع المدني انتقلوا سريعًا لموقع الانقلاب لرفع آثاره وإعادة الحركة المرورية، وسط حالة من الهلع والحزن سيطرت على شهود العيان.

حادث انقلب سيارة ميني باص نفق سعد الدين الشاذلي القاهرة

