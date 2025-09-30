إعلان

سايس يعتدي على قائد سيارة بالسب والضرب.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

03:54 م 30/09/2025

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام منادي سيارات بالتعدي بالسب والضرب على قائد سيارة ومنعه من التوقف بأحد الشوارع بمنطقة الجمالية بالقاهرة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (منادي سيارات بدون ترخيص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

