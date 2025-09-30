إعلان

تريند المهندسين.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء فتاة على سائق تاكسي

كتب : أحمد أبو النجا

12:33 م 30/09/2025

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى الفتيات بالسير عكس الاتجاه، والتعدي على سائق تاكسي بالسب، حال محاولته منعها من استكمال سيرها المخالف، بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبيّن أنها سارية التراخيص، وتقودها إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الجيزة – لا تحمل رخصة قيادة – لها معلومات جنائية.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتداء فتاة على سائق تريند المهندسين وزارة الداخلية السير عكس الاتجاه

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم