كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى الفتيات بالسير عكس الاتجاه، والتعدي على سائق تاكسي بالسب، حال محاولته منعها من استكمال سيرها المخالف، بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبيّن أنها سارية التراخيص، وتقودها إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الجيزة – لا تحمل رخصة قيادة – لها معلومات جنائية.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.