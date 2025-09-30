أجلت محكمة مدني القاهرة، اليوم الثلاثاء، دعوى التعويض المقامة من أسرة "حبيبة الشماع" ضد شركة "أوبر"، والتي تطالب فيها بتعويض قدره 100 مليون جنيه، وذلك لإعلان الشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المحامي محمد الأمين، دفاع "حبيبة الشماع" ضحية حادث "أوبر" الشهير، قد أوضح في وقت سابق أن المحكمة حددت يوم 30 سبتمبر لنظر أولى جلسات الدعوى المدنية المقامة ضد شركة "أوبر".

وأشار الأمين إلى أن الدعوى تطالب بتعويض مادي قدره 100 مليون جنيه من الشركة الأم لـ"أوبر"، تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمجني عليها وأسرتها.

وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من سائق "أوبر"، وتأييد حكم السجن 5 سنوات الصادر بحقه في واقعة "حبيبة الشماع"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة أوبر"، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

وكان دفاع المتهم قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض على حكم الاستئناف الصادر ضده بالسجن 5 سنوات، بعد إدانته بتعاطي مخدر الحشيش وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر.

