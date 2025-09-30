ضبط 1477 قضية نقل ومواصلات و1055 سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لتحقيق الأمن والاستقرار، ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وفي إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى مواصلة الحملات الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والجرائم المرتبطة بمجالات اختصاصها.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت هذه الحملات عن نتائج إيجابية مهمة؛ ففي مجال شرطة النقل والمواصلات، نُفذت حملات مكثفة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت الجهود عن ضبط 1477 قضية متنوعة في هذا القطاع الحيوي.

وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها الأمنية التي استهدفت ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 1055 قضية تنوعت بين سرقة التيار وانتهاك شروط التعاقد مع شركات الكهرباء.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار خطتها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، بما يسهم في تعزيز الأمن العام واستقرار المجتمع.

اقرأ أيضا:

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار

أول بيان رسمي من النيابة العامة في سرقة أسورة المتحف المصري

مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح تعديل اشتراطات الحصول على رخص القيادة