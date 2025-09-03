كتب- أحمد عادل:

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، جلسة المعارضة الاستئنافية لرجل الأعمال "ر. ح" المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدى "أفشة" والاستيلاء على شيك بمبلغ 13 مليون جنيه، لجلسة 24 سبتمبر الجاري لنظر طلب رد هيئة المحكمة.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع، أصدرت حكمًا بمعاقبة رجل الأعمال "ر. ح" بالحبس 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدنى مبلغ قدره 10 آلاف جنيه، في واقعة اتهامه بالاستيلاء على شيك بمبلغ مالي 13 مليون جنيه، من لاعب النادي الأهلي محمد مجدى "أفشة".

اقرأ أيضًا:

"صاحبي قالي أختي اتعاكست".. ماذا قال "طفل المرور" في اتهامه باستعراض القوة؟ | نص تحقيقات

"الذئاب كشفت الجريمة".. قصة مقتل "شيماء" وابنتها على يد زوجها العرفي وشقيقه