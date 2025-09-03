كتب- أحمد عادل

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أقوال "طوني" المتهم بالاشتراك مع "أحمد أبو المجد" المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" في استعراض القوة والاعتداء على طالب أمام مدرسة بالمقطم.

وقال "طوني" في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7876 لسنة 2025 جنايات القاهرة -حصل "مصراوي" على نسخة منها-، إنه أثناء ذهابه مع والده ووالدته لتحرير شكوى في طلاب بسبب تعديهم على شقيقته بالسب بألفاظ خادشة على حد وصفه "شتموها شتايم وحشة".

وتابع أنه قام بالاتصال على صديقه "أحمد أبو المجد" وأخبره بتفاصيل الواقعة وطالبه بالحضور إلى المدرسة، وبعد حضوره رفقة صديقهما الثالث خرج لهما وصعد إلى السيارة وعند ظهور الطلاب أشار عليهم لأصدقائه مخبرًا إياهم أنهم من قاموا بمعاكسة شقيقته.

وأضاف: "بعد كدا حصل اللي حصل أنا مشوفتش "أحمد أبو المجد" معاه حاجة جوا العربية، وأنا استغربت هو جاب منين "عصا البيسبول" اللي ضرب بها يوسف".

وقامت جهات التحقيق بإطلاع المتهم على مقطع فيديو، وقرر أنه الفيديو الخاص بالواقعة الخاصة بالواقعة، وأقر بأنه لم يقم بالتعدي على ثمة أحد بالضرب.

وأجلت محكمة جنح المقطم، أولى جلسات محاكمة المتهم "أحمد أبو المجد" المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" و2 آخرين لاتهامهم باستعراض القوة والاعتداء على طالب بـ"عصا بيسبول" أمام سنتر تعليمي في المقطم، لجلسة 17 سبتمبر الجاري.

اقرأ أيضًا:

"صاحبي قالي أختي اتعاكست".. ماذا قال "طفل المرور" في اتهامه باستعراض القوة؟ | نص تحقيقات

"الذئاب كشفت الجريمة".. قصة مقتل "شيماء" وابنتها على يد زوجها العرفي وشقيقه