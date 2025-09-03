كتب- أحمد عادل:

تصدر اسم "كماتشو" مدرب اللياقة البدنية والرياضي المعروف على "تيك توك" منصات التواصل الاجتماعي بعد أن فارق الحياة فجأة رفقة صديقه إثر تعرضهما لحادث مروع.

وكشف "إسلام أيمن" أحد أصدقاء "كماتشو" لـ"مصراوي"، أن الفقيد لقي مصرعه رفقة صديقه أمس الثلاثاء، أثناء ذهابه إلى أصدقائه في الساحل.

وتابع "إسلام" أن الحادث وقع بسبب انفجار أحد الإطارات أثناء سير السيارة، ما أسفر عن اختلال في عجلة القيادة أدى إلى اصطدامه بسور على جانب الطريق وانقلاب السيارة عدة مرات.

وأضاف أنه قام بشراء السيارة قبل الحادث بأسبوع تقريبًا ووقع الحادث في أول رحلة سفر بها.

وأوضح أن الفقيد كان مثالًا يُحتذى به في الأخلاق ومعروفًا بين أهالي مدينة حلوان بالاحترام، قائلًا: "كماتشو كان مشهور جدًا في حلوان خصوصًا بين الشباب لأنه مدرب لياقة ودرب في كل الجيمات في المنطقة، كانت روحه حلوة وبيحب الهزار وعمره ما تسبب في مشكلة".

وكان المئات من أهالي منطقة حلوان شيّعوا جثمان البلوجر والمدرب الرياضي إبراهيم كماتشو وصديقه إلى مثواهما الأخير، بعد مصرعهما في حادث تصادم مروع.

وسادت حالة من الحزن بين الأصدقاء والمتابعين، حيث نعى عدد من المؤثرين في مجال كمال الأجسام على منصة "تيك توك" رحيل مدرب اللياقة ومقدم المحتوى إبراهيم كماتشو، مؤكدين أنه كان مثالًا للروح المرحة والقريبة من الشباب.

واشتهر إبراهيم جمال "كماتشو" كأحد صناع المحتوى الرياضي الكوميدي على منصات التواصل الاجتماعي، وجمع بين تقديم تدريبات اللياقة البدنية بأسلوب مبسط وروح مرحة جعلته قريبًا من الشباب ومصدر إلهام للكثير منهم.

