الداخلية تكشف حقيقة بلطجة منادي سيارات واعتداءه على بائع بالجيزة

12:12 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

ضبط متهم- أرشيفية

كتب - علاء عمران : كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الزعم بقيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على البائعين الجائلين والتعدى على أحدهم بالجيزة. وبالفحص تبين أنه قد تبلغ لقسم شرطة العجوزة من أحد البائعين "مصاب بجروح متفرقة"، بتضرره من شخصين يعملان "مناديى سيارات" مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، لاعتدائهما عليه بسلاح أبيض عقب رفضه دفع إتاوة مالية لهما. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية بلطجة منادي سيارات
