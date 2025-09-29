سوابق تشكيل عصابي.. الداخلية تكشف حقيقة اختفاء "سائحة صينية" بالتجمع

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله بعدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إختفاء سائحة صينية داخل البلاد.

وذكرت تحريات الأجهزة الأمنية أن السائحة تم ضبطها وآخرين وفقا لإجراءات مقننة ضمن تشكيل عصابى للإحتيال الإلكترونى يضم 8 عناصر من ضمنهم 3 يحملون جنسية دولتها تخصص نشاطهم الإجرامى بإستدراج ضحاياهم "معظمهم من أبناء دولتها"، بدعوى العمل بالبلاد بالتجارة الإلكترونية وإختطافهم عقب وصولهم وإرغامهم على التواصل مع أهليتهم لسداد مبالغ مالية كفدية يتم إرسالها من خلال المنصات الإلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات العناصر وجرى إلقاء القبض عليهم بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وصواعق كهربائية، وهواتف محمولة تحوى دلائل نشاطهم الإجرامى، كما أمكن تحرير أحد المختطفين من حاملى جنسية الدولة المشار إليها كان بصحبتهم .