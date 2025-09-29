بيان عاجل من الداخلية في خناقة طالبات مدرسة الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام طالبة وأهليتها بالاعتداء على نجلتها بالضرب بالعصي وإحداث إصابتها حال خروجها من المدرسة بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجاري تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من (ربة منزل وبصحبتها نجلتها "مصابة بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم) بتضررها من قيام طالبة وأهليتها بالاعتداء بالضرب على نجلتها وإحداث إصابتها حال خروجها من المدرسة لسابقة حدوث مشادة بينهما داخل المدرسة.

أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم (طالبة، والدتها، وشقيقتها، وشقيقها – مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.