إعلان

بيان عاجل من الداخلية في خناقة طالبات مدرسة الهرم

كتب -علاء عمران:

04:56 م 29/09/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام طالبة وأهليتها بالاعتداء على نجلتها بالضرب بالعصي وإحداث إصابتها حال خروجها من المدرسة بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجاري تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من (ربة منزل وبصحبتها نجلتها "مصابة بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم) بتضررها من قيام طالبة وأهليتها بالاعتداء بالضرب على نجلتها وإحداث إصابتها حال خروجها من المدرسة لسابقة حدوث مشادة بينهما داخل المدرسة.

أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم (طالبة، والدتها، وشقيقتها، وشقيقها – مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهرم الجيزة شرطة الطالبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ما حقيقة إعفاء المصريين من الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة؟
هل تُشعل أسعار الوقود موجة تضخمية جديدة؟ خبراء يوضحون السيناريوهات المتوقعة
4 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس
تشكيل متوقع وموعد.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك