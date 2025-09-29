إعلان

لمرافعة النيابة.. قرار قضائي جديد ضد 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر

كتب : صابر المحلاوي

04:07 م 29/09/2025

المستشار وجدي عبد المنعم

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الاثنين، تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش بمدينة نصر، في القضية رقم 5091 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، لجلسة 24 نوفمبر لمرافعة النيابة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة الأولى، أم يحيى، أسست خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمة روجت لارتكاب جرائم إرهابية، ووجهت للمتهمين من الثاني حتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ولجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

مدينة نصر خلية داعش الإرهاب

