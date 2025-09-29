عاقبت محكمة جنايات القاهرة، خراط معادن في اتهامه بقتل شقيقه بإضرام النيران في جسده بسبب استغلاله نجله في توصيل المواد المخدرة، بالسجن المشدد 15 سنة.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "خلف م."، خراط معادن، قتل شقيقه المجني عليه "محمود م." عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، إثر خلافات سابقة بينهما بسبب اتجار المجني عليه في المواد المخدرة واستغلال نجل المتهم في توصيلها.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم خطط لقتل المجني عليه باستخدام مادة مشتعلة "نفط" أعدها لذلك الغرض، وما أن ظفر به حتى رشقه بها وأشعل فيه النيران باستخدام مصدر لهب "ولاعة"، محدثًا ما به من إصابات أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله.



وثبت بتقرير الصفة التشريحية أنه بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، تبين أن الحروق الموجودة حيوية حديثة تنشأ عن ملامسة الجلد لهب النار، مما يتماشى مع التصوير آنف البيان وأدت إلى الوفاة.



