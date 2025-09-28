كتب- أحمد أبو النجا:

نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة زيارة رسمية لوفد مكوّن من ستة عشر عضوًا من أعضاء النيابة العامة إلى مدينتي بريمن وهامبورغ خلال الفترة من 21 حتى 26 سبتمبر الجاري، في إطار التعاون الدولي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبدعم من برنامج WoMENA الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

تهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، من خلال برنامج تدريبي وتفاعلي مع نظرائهم الألمان من أعضاء النيابة العامة والقضاة والشرطة.

وتضمّن البرنامج سلسلة من اللقاءات الرسمية مع مكاتب المدعي العام والمحاكم في المدينتين، إلى جانب جلسات نقاش واطلاع على أفضل الممارسات الألمانية في مجالات حماية الشهود والإجراءات التمهيدية، فضلًا عن زيارات ميدانية للمؤسسات القضائية والأكاديمية الألمانية وفعاليات ثقافية تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل وتبادل الخبرات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص النيابة العامة المصرية على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال العدالة الجنائية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح المؤسسي وتطوير القدرات المهنية لأعضائها، تنفيذًا لـ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب والتطوير.

