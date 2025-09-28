الداخلية تضبط المتهم بسرقة دراجة نارية لعامل توصيل بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية خاصة بعامل توصيل طلبات بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه قد ورد بلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر ثان من (عامل توصيل طلبات بإحدى شركات التوصيل) يفيد بسرقة الدراجة النارية الخاصة به بدائرة القسم.

وبتكثيف التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه له معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك، كما أقر بارتكابه واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى أحد عملائه سيئي النية، والذي تم ضبطه كذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟