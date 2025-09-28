كتب – علاء عمران:

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا تقدمت به ربة منزل، يفيد بتعرض نجلتها الطالبة بالصف الثاني الإعدادي لاعتداء من أسرة زميلتها داخل نطاق قسم شرطة الهرم بمنطقة الطالبية.

وتجري الأجهزة المختصة التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب أقوال والدة الطالبة "سما" أمام جهات التحقيق، فإن مشادة كلامية نشبت بين نجلتها وزميلتها يوم الثلاثاء الماضي، إثر توجيه الأخيرة ألفاظًا غير لائقة، ما تسبب في مشاجرة محدودة تدخلت بعض الطالبات لفضّها دون تطور.

وأضافت أنه في اليوم التالي، أثناء تواجدها في عملها، تلقت اتصالًا من نجلتها وهي تصرخ: "الحقيني هيموتوني"، قبل أن ينقطع الاتصال، لتتحدث إليها سيدة أخرى أكدت أن ابنتها اعتدت على بناتها الخمس، وأن لها حقًا لديها.

وأشارت الأم إلى أنها سمعت صوت ابنتها خلال المكالمة تتعرض للسب والاعتداء، فحاولت تهدئة الموقف واقترحت مقابلة السيدة داخل المدرسة لحل الخلاف، لكنها رفضت وأغلقت الهاتف، وبعد دقائق تلقت اتصالًا من زميلات نجلتها أخبروها بأن "سما" سقطت مغشيًا عليها والدماء تغطيها.

وأكدت والدة الطالبة أن الاعتداء أسفر عن كدمات وتورمات بأنحاء جسد نجلتها ووجهها، وأدى إلى تدهور حالتها النفسية ورفضها الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى.

