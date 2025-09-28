إعلان

انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي.. وإصابة 11 شخصًا (تفاصيل)

كتب : مصراوي

10:49 ص 28/09/2025

انقلاب سيارة

كتب- علاء عمران:
أُصيب 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه الصف، وانتقلت قوات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الإقليمي، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى محل البلاغ.
وبالفحص، تبيَّن أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، كما جرى رفع حطام السيارة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

انقلاب سيارة ربع نقل حادث الطريق الإقليمي

