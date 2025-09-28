إعلان

محاكمة 6 متهمين بـ"داعش مصر الجديدة".. الأحد

كتب- صابر المحلاوي:

07:00 ص 28/09/2025

محاكمة 6 متهمين بـ"داعش مصر الجديدة"

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش مصر الجديدة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح، وضيا حامد عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 4247 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة، أنه في غضون عام 2011 وحتى 2 يونيو 2021، بمحافظتي القاهرة والبحيرة ومناطق أخرى داخل جمهورية مصر العربية، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أوضحت التحقيقات أن الجماعة دعت إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمتها لتحقيق أهدافها الإجرامية.

ووجهت النيابة للمتهمين الآخرين الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكم بدر داعش مصر الجديدة
إعلان

إعلان

