"التقسيط هو الحل".. الغندور يفجر مفاجأة حول فسخ عقد محترف الأهلي

كتب : محمد خيري

11:45 ص 13/01/2026
كشف الإعلامي خالد الغندور عن اتجاه داخل النادي الأهلي لفسخ عقد المدافع المغربي أشرف داري خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم تقديمه للمستوى المنتظر منذ انضمامه إلى الفريق، بالإضافة إلى كثرة إصاباته.

وكان الأهلي قد تعاقد مع أشرف داري في الموسم الماضي قادمًا من أحد أندية الدوري الفرنسي، إلا أن اللاعب لم ينجح في إثبات نفسه بالشكل المطلوب داخل صفوف الفريق.

وأشار الغندور إلى أن إدارة الأهلي تدرس فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي، مع تقسيط مستحقاته المالية، لتخفيف الأعباء المالية على النادي.

كما أوضح أن هناك اتجاهًا داخل الأهلي لإقناع المحترف الآخر جراديشار بالرحيل خلال الفترة المقبلة، على أن يكون انتقاله إلى أحد الأندية المصرية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الأهلي يدرس فسخ عقد أشرف داري وتقسيط مستحقاته، ويقنع جراديشار بالرحيل لأي نادٍ مصري".

الأهلي أشرف داري خالد الغندور جراديشار

