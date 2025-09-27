"الجنايات" تؤجل محاكمة 23 متهمًا في "خلية اللجان النوعية" بمدينة نصر

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمقر محاكم بدر، محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية اللجان النوعية بمدينة نصر"، والمقيدة برقم 18739 لسنة 2024، لجلسة 10 نوفمبر؛ للاطلاع.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، فضلًا عن إلقاء الرعب بين المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتهديد الأمن القومي.

وأضاف أمر الإحالة أن الجماعة تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالأملاك العامة والخاصة.

وأشار إلى أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة الإرهابية رغم علمهم بأغراضها، كما ارتكب المتهمون الأول والثاني، ومن التاسع عشر حتى الأخير، جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتلقي وحيازة وتوفير أموال وأسلحة وذخائر ومفرقعات وأجهزة وبيانات ومهمات لصالح الجماعة محل الاتهام، بقصد تنفيذ أغراضها الإرهابية.