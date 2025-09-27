فيديو | ضبط شابين غير متزنين بحيازة مخدرات وفرض إتاوات بالطالبية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر قائدي مركبات التوك توك من شخصين في حالة عدم اتزان، وارتكابهما وقائع سرقة وفرض إتاوات في منطقة الطالبية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر البودر وسلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، ونفيا ارتكابهما أي وقائع سرقة أو فرض إتاوات على قائدي مركبات التوك توك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

