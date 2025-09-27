إعلان

ولي عهد البحرين يعتزم زيارة الفاتيكان وإيطاليا

كتب : مصراوي

12:39 م 27/09/2025

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


المنامة- (د ب أ)

أعلن ديوان ولي العهد في البحرين أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الفاتيكان وإيطاليا.

ووفق وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم السبت، تأتي زيارة ولي العهد في إطار الحرص على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة التاريخية مع دولة حاضرة الفاتيكان، والدفع قُدمًا بالعلاقات المتينة والشراكات المتميزة التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة نحو مستويات أكثر تقدمًا، بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد خلال الزيارة، ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان، وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، وعدد من كبار المسؤولين، لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يعود بالنماء والازدهار على الجميع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الفاتيكان إيطاليا
الخبر التالى:
ضبط 1030 مخالفة لدراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البداية 7 أكتوبر.. باسم يوسف رسميًا على شبكة قنوات ON