دفاع حمو بيكا يطالب ببطلان القبض والتفتيش في قضية حيازة سلاح

كتب- أحمد عادل:

شهدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، جلسة استئناف مطرب المهرجانات حمو بيكا على حكم حبسه عامًا وتغريمه 500 جنيه بتهمة حيازة سلاح أبيض "مطواة"، وذلك للاستماع لمرافعة دفاعه.

ودفع المحامي وليد البنا، دفاع مطرب المهرجانات، ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، وبطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس، مؤكدًا أن مأمور الضبط تجاوز حدود التفتيش المقررة قانونيًا.

وكانت محكمة مستأنف جنح قصر النيل قد أيدت حكم أول درجة الصادر بحبس "حمو بيكا" لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه 500 جنيه في قضية حيازة السلاح الأبيض.

وسبق أن أمرت نيابة قصر النيل بإخلاء سبيل "بيكا" بضمان محل إقامته بعد التحقيق معه في الواقعة.

من جانبه، قال المحامي إبراهيم السعيد، دفاع المطرب، إن النيابة أخلت سبيل موكله، مشيرًا إلى وجود أحكام غيابية أخرى ضده، أبرزها قضية تبديد تتعلق بنقابة الموسيقيين، وقد تم سداد الرسوم، وجارٍ تقديم التصالح أمام الجهات المختصة.