فيديو مثير | غرز وسباق 5 سيارات على الطريق.. والأمن يتدخل

نجحت أجهزة الأمن بالغربية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام مجموعة من قائدي سيارات ملاكي بأداء حركات استعراضية بدائرة مركز شرطة المحلة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط السيارات الظاهرة في الفيديو وقائديها، وعددهم 5 أشخاص، بينهم 3 لا يحملون رخص قيادة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم قاموا بذلك بغرض الاستعراض أثناء سيرهم بموكب زفاف لأحد أصدقائهم.

تم التحفظ على السيارات، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها.

