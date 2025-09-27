تزييف الملابس العالمية بالمطرية.. ضبط المصنع والمعدات (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع غير مرخص في نطاق قسم شرطة المطرية، لقيامه بإدارة منشأة لتصنيع الملابس الجاهزة المقلدة والمنسوبة زورًا لعلامات تجارية عالمية، دون الحصول على تفويض أو إذن من أصحاب حقوق الملكية الفكرية.

أسفرت المداهمة عن ضبط ماكينات وأدوات تستخدم في عملية التصنيع، منها ماكينة طباعة ليزر و11 ماكينة خياطة، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في تقليد العلامات التجارية.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه غير المشروع، بهدف طرح المنتجات المقلدة بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين وأصحاب العلامات الأصلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله في إطار جهود الدولة للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد الرسمي وتنتهك حقوق الملكية الفكرية.

