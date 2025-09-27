102422 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط المخالفين على الطرق



كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، حيث تمكنت خلال أربع وعشرين ساعة من ضبط 102422 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، مخالفات مواقف الانتظار العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1708 سائقين، تبين إيجابية 94 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار متابعة مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 904 مخالفات مرورية تتعلق بتحميل الركاب، مخالفة شروط التراخيص، ومعايير الأمن والمتانة، وفحص 110 سائقين، ثبت تعاطي 6 حالات منهم للمواد المخدرة.

كما تم ضبط 9 أشخاص محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور. وتواصل الوزارة جهودها لفرض الانضباط على الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



