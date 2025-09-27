عنف وتخريب واستهداف مؤسسات.. خلية اللجان النوعية تواجه العدالة اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 23 متهماً في القضية رقم 18739 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية اللجان النوعية بمدينة نصر".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تتعلق بـ قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية اتخذت من العنف وسيلة لتحقيق أهدافها، وذلك خلال الفترة من عام 2020 وحتى 21 سبتمبر 2021.

وتضمّن أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني تولّيا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية، التي سعت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، مستخدمة الترويع والتهديد وتعريض حياة وأمن المواطنين والمجتمع للخطر، مع استهداف مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأكدت النيابة أن التنظيم اعتمد على وسائل عنف ممنهجة لإحداث أضرار بالمباني والأملاك العامة والخاصة، وعرقلة عمل السلطات العامة، وتعطيل تنفيذ القوانين والدستور.

