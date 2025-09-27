كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 37 متهماً في القضية رقم 14489 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية الملثمين الإرهابية".

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2024، تولّى المتهمون من الأول حتى التاسع قيادة جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجّهت للمتهمين من العاشر وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، إلى جانب توجيه تهمة تمويل الإرهاب لجميع المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهم التاسع اتهامات إضافية تتعلق بـ القيام، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بأعمال تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية، وتدريب أفراد على استعمال السلاح وتعليم الأساليب القتالية، فيما وُجّهت إلى عدد من المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص..

