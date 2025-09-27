الطب الشرعي يدخل عصر الذكاء الاصطناعي في مؤتمر دولي بالقاهرة (تفاصيل)

كتب- أحمد أبو النجا:

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السادس بعنوان "العلوم الطبية الشرعية والذكاء الاصطناعي"، والذي تنظمه مصلحة الطب الشرعي برعاية وزارة العدل، ويستمر على مدار أربعة أيام في صورة جلسات علمية تتناول العديد من الموضوعات الهامة، أبرزها: الذكاء الاصطناعي والتصوير في العلوم الجنائية، والاعتماد والتحول الرقمي، وفحص التزوير والوثائق، والاحتيال المالي، والجرائم الرقمية، والابتكارات في التكنولوجيا الجنائية، وتطبيقات الحمض النووي.

ويشارك في إلقاء المحاضرات نخبة من العلماء والمتخصصين من مختلف دول العالم، من بينها: مصر، سويسرا، الهند، سلوفاكيا، أيرلندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، تركيا، البرتغال، باكستان، كندا، السعودية، الإمارات، تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، العراق.

ويأتي هذا المؤتمر تجسيدًا للجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها مصلحة الطب الشرعي تحت مظلة وزارة العدل، لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال العلوم الطبية الشرعية، واستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية، حيث تُعد مصلحة الطب الشرعي في مصر واحدة من أقدم المؤسسات الرائدة في المنطقة العربية في مجال العدالة الجنائية، إذ تأسست عام 1931.

وقد حرصت المصلحة على مواكبة التقنيات الحديثة وتطبيق معايير الجودة الدولية، مما أسفر عن حصولها على عدد من الاعتمادات الدولية المرموقة، أبرزها:

حصول معمل البصمة الوراثية بالإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025 مع اشتراطات الأدلة ILAC G:19 العالمية، وذلك لأول مرة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والوطن العربي.

في نوفمبر 2021، تم اعتماد دار التشريح وعيادة العنف ومعمل الهيستوباثولوجي طبقًا للمواصفة ISO/IEC 17020 مع اشتراطات الأدلة ILAC G:19-P:15، ويجري حاليًا تجديد الاعتماد.

في نوفمبر 2022، تم اعتماد معمل السموم بالإدارة المركزية للمعامل الكيميائية في بعض اختبارات المخدرات طبقًا للمواصفة ISO/IEC 17025 مع اشتراطات الأدلة ILAC G:19.

وفي العام نفسه، تم اعتماد الإدارة المركزية للتزييف والتزوير في مجال فحص العملات الورقية والبوليمرية المصرية والعالمية، وذلك لأول مرة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والوطن العربي، وفي عام 2024 تم تمديد المجال ليشمل المستندات الثبوتية المصرية والعالمية والملحقات الخاصة بها.

وأخيرًا، في أبريل 2025، حصل معمل السيرولوجي بالإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025 مع اشتراطات الأدلة ILAC G:19 في بعض الاختبارات.

