أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب ويحرر آلاف المخالفات المرورية خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

02:56 م 26/09/2025

حملة أمنية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط 3 قضايا و2845 مخالفة مرورية متنوعة و51 قضية في مجال الأمن العام وتنفيذ 304 أحكام متنوعة.

وفى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير مستندات" أمكن ضبط قضيتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أمن المنافذ أحكام قضائية الداخلية تهريب الأمن العام

