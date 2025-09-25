أبو النمرس تودع "عريس المنوات" بالدموع

في مشهد مهيب، ودع أهالي قرية ميت قادوس جنوبي أبو النمرس بالجيزة، عريس وصديقه إلى مثواهما الأخير، إثر حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل كانا يستقلاه الضحايا على أطراف قرية المنوات جنوب المركز، أمس الأربعاء.

مراسم تشييع جثمان "هلال"، وصديقه "إبراهيم "، إلى مثواهما الأخير، شهدت تواجد كبير من أهالي البلدة والقرى المجاورة، وسط صراخ وانهيار أسرتيهما، عقب صلاة الجنازة بعد صلاة العصر، اليوم الخميس، بأحد المساجد، بعد خروج تصريح النيابة بدفن الجثامين عقب توقيع الكشف الطبي لتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير طبي.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة مفادها بوجود حادث مروع على طريق المريوطية، أبو النمرس، ووجود جثث ومصابين.

قوات الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث، بالفحص تبين وفاة "هلال سيد" عريس ـ وصديقه "إبراهيم محمد"، جرى نقلهم إلى ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات لحين الانتهاء من إجراءات الدفن عقب توقيع الكشف الطبي عليهما.