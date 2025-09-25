كتب - علاء عمران:

ضبطت الحملات المرورية لوزارة الداخلية 99 ألفا و146 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، أبرزها السير دون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

وخلال الحملات خضع 2,106 سائق للفحص، وتبين تعاطي 123 منهم للمواد المخدرة.

وفي مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، واصلت الوزارة حملاتها المكثفة، وأسفرت عن ضبط مخالفات تشمل السير عكس الاتجاه، وتحميل ركاب دون تصريح، ومخالفات شروط التراخيص، وأخرى تتعلق بعوامل الأمان والمتانة.

كما خضع 158 سائقًا للفحص، وتبين تعاطي 11 منهم للمواد المخدرة، إلى جانب ضبط 9 أشخاص صادر ضدهم 13 حكمًا، والتحفظ على 7 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

