محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية اليوم



كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الخميس، محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في التجمع الخامس.

ونص أمر الإحالة على أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه، للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.