استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، السفير الداتوك محمد تريد سفيان، سفير دولة ماليزيا لدى القاهرة، يرافقه وفد قضائي ماليزي رفيع المستوى يضم قضاة المحكمة العليا، القضاة الشرعيين، أعضاء النيابة العامة، وعدداً من مسئولي القضاء الشرعي.

ورحب وزير العدل بالوفد الماليزي، مؤكداً على متانة العلاقات بين مصر وماليزيا، خاصة في مجال التعاون القضائي وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن هذه هي الدورة الثانية على التوالي التي ينظمها المركز القومي للدراسات القضائية لاستضافة الوفود الماليزية، للاستفادة من التجربة المصرية في قضايا وتشريعات الأسرة وتدريب القضاة وأعضاء النيابة.

ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج تدريبي استضاف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 29 من مسئولي القضاء الشرعي الماليزي، لتلقي برنامج متخصص في أحكام الأحوال الشخصية وفقاً للمذهب الشافعي والقانون المصري، بمقر المركز القومي للدراسات القضائية.

من جانبه، أشاد السفير الماليزي بعمق العلاقات الثنائية، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات إعداد وتدريب الكوادر القضائية، والاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، قام المستشار وزير العدل بتكريم أعضاء الوفد القضائي الماليزي، كما أهدى درع وزارة العدل إلى السفير الماليزي، الذي بدوره قدم درع شكر وتقدير للسيد الوزير تقديراً لجهود مصر في دعم وتأهيل الكوادر القضائية الماليزية.

