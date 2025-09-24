في قلب العجوزة خلف لافتة "نادي صحي" صغير، كان وكر سري للمتعة المحرمة يعمل بانتظام ليل نهار. زبائن من كل شكل ولون، وأسعار تناسب الجميع لكن النهاية كانت صادمة.

تحريات مباحث حماية الآداب كشفت عن نشاط غير مشروع يُدار خلف واجهة "نادٍ صحي" بلا ترخيص.

التحريات أكدت أن شخصا له معلومات جنائية، كان يستغل المكان لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية ومن دون تمييز.

باستصدار إذن النيابة وتقنين الإجراءات، داهمت قوة من الشرطة الموقع، وضبطت المتهم القائم على الإدارة، وبصحبته ثلاث سيدات (إحداهن لها معلومات جنائية) وثلاثة أشخاص، بينهم منتحل صفة أنثى.

بمواجهتهم، اعترف المتهمون جميعًا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو الذي أكدته التحريات.