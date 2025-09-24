الأمن يكشف حقيقة الاستيلاء على أراضي بالبحيرة

مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدلًا واسعًا، تضمن ادعاء أشخاص على مالكي أراضٍ والاستيلاء عليها بالبحيرة، لكن التحريات أثبتت أن الواقعة لم تكن كما رُوّج لها.

في إطار كشف ملابسات التعليق المصاحب للفيديو، تبين عدم صحة الادعاءات، حيث ورد لمركز شرطة كفر الدوار بتاريخ 29 أغسطس بلاغ من ربة منزل وشقيقها، يفيدان بتعرضهما للتعدي من ستة أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، على خلفية خلافات حول قطعة أرض فضاء تابعة لأحد الهيئات الحكومية، امتدادًا لأرضهما الزراعية.

تم ضبط المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، حيث نفوا ما نُسب إليهم، وأكدوا أن الشاكية ادعت الواقعة في محاولة للاستيلاء على الأرض.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على نشر الفيديو (مقيم بالإسكندرية)، وبمواجهته أفاد أنه نشر الفيديو بناء على اتصال هاتفي من الشاكية دون التحقق من صحة المعلومات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكية والقائم على النشر لادعائهما الكاذب.