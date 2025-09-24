إعلان

خناقة طلبة أمام مدرسة بالجيزة تشعل السوشيال ميديا

كتب : محمد شعبان

05:18 م 24/09/2025

مدرسة

مشهد مثير للجدل أمام مدرسة في الجيزة أشعل مواقع التواصل، مشاجرة بين طلاب ثانوي بدأت بـ"هزار" بسيط، لكن سرعان ما تحولت لتشابك بالأيدي وضرب متبادل. والمفاجأة، لم تكن هناك خصومة أو عداوة قديمة، مجرد خلاف عابر أثناء المزاح انتهى بضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

بالفحص تبيّن أنه بتاريخ 23 الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بحدوث مشاجرة بين طرفين: (طالبان) ضد (طالبان)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بسيطة أثناء المزاح، تطور إلى تعدٍ متبادل بالأيدي دون وقوع إصابات وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي الواقعة في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

