كتب- رمضان يونس:

نظرت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بالجيزة، برئاسة المستشار أحمد هشام، جلسة استئناف 3 طلاب جامعيين وسائق "أوبر" على حكم حبسهم 4 سنوات في قضية "مطاردة فتيات أكتوبر" بطريق الواحات.

في مستهل الجلسة، قدّم وكيلا المجني عليهما مستندًا رسميًا عبارة عن "وثيقة تصالح" إلى هيئة المحكمة، أفادا فيها بتصالح "نزال ورنا" المجني عليهما مع المتهمين الطلاب في اتهامي الإتلاف والتسبب في إصابتهما، وهما الاتهامان الثاني والثالث في أمر الإحالة.

وأكدت الفتاتان تراجعهما عن أقوالهما أمام المحكمة، ونفيهما تعرض المتهمين لهما على طريق الواحات، مشيرتين إلى إتمام التصالح والتنازل عن دعوى الإتلاف.

وظهر الطلاب وسائق "أوبر" داخل قاعة المحكمة، مرتدين كمامات وتيشيرتات سوداء اللون، وقد بدت عليهم ملامح الإرهاق والتعب.

وكانت محكمة جنح أكتوبر بالجيزة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمعاقبة المتهمين الأربعة بالحبس 4 سنوات، في واقعة مطاردة الفتيات والتسبب في إصابة اثنتين منهن جراء اصطدام سيارتهن بسيارة نقل ثقيل (تريلا).

وتضمن منطوق الحكم: الحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، والحبس سنة مع النفاذ عن التهمة الثانية، إضافة إلى غرامة 50 جنيهًا عن التهمة الثالثة، فضلًا عن إلزام المتهمين بتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه للمجني عليهما.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر إلى المتهمين "مازن.ن"، و"عبد الرحمن.ج"، و"مهند.ج"، و"يحيى.ع"، تهم التعرض للمجني عليهما "رنا إبراهيم" و"نزال يوسف" في الطريق العام بألفاظ وإيحاءات وعبارات جنسية، وتكرار ذلك الفعل بملاحقتهما عمدًا ومضايقتهما بإشارات وعبارات خادشة للحياء.

كما نسبت إليهم النيابة العامة التسبب خطأً في إصابة المجني عليهما نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة القوانين، إذ قادوا سياراتهم بطريقة شكلت خطرًا وأدت إلى وقوع الحادث المثبت بالتقارير الطبية، فضلًا عن امتناعهم عن تقديم المساعدة بعد وقوعه.

وذكرت النيابة كذلك أن المتهمين أتلفوا السيارة الخاصة بالمجني عليها "رنا إبراهيم" نتيجة الحادث.​

