كتب – علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سيدة تدير نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهمة كانت تدير نادٍ صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وضبط المتهمة، وبصحبتها 9 سيدات (3 منهن لهن معلومات جنائية) و5 أشخاص آخرين، من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم غير المشروع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.