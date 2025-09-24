إعلان

فيديو مثير | سائق طالب سمح لشابين بالجلوس أعلى نوافذ السيارة خلال زفة

كتب : علاء عمران

12:18 م 24/09/2025

المتهم

كتب – علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور، مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة يسمح لبعض الأشخاص بالجلوس أعلى نوافذ المركبة أثناء سيرها في الجيزة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة (سارية التراخيص) وقائدها، وهو سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أثناء مشاركته في حفل زفاف أحد أصدقائه.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

