34 سيارة ودراجة نارية خارج الخدمة.. المرور يواصل حملاته بالقاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

11:28 ص 24/09/2025

حملة مرورية

كتب – علاء عمران:
عزّزت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع تكثيف الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة لرصد جميع المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق، بمشاركة ممثلي كافة الجهات المعنية.

فيديو قد يعجبك:



