الداخلية تغلق 131 محلًا مخالفًا لقرار ترشيد الكهرباء

كتب – علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 131 محلًا خلال 24 ساعة، لمخالفتها قرار الغلق وعدم الالتزام بالإجراءات المقررة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 131 مخالفة للمحال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع العرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء ضمن خطة الدولة لترشيد الطاقة.