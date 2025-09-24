إعلان

29 طن دقيق مدعّم في قبضة شرطة التموين خلال يوم واحد

كتب : مصراوي

11:05 ص 24/09/2025

شرطة التموين

كتب – علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، ضُبط خلالها نحو 29 طنًا من الدقيق الأبيض البلدي المدعّم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأعلى من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعّم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

شرطة التموين 29 طن دقيق قطاع الأمن العام

